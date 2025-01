Título da Supercopa consolida o insistente Raphinha como ídolo do Barcelona

Mas o que Raphinha fez em Jeddah foi além disso: ele foi a alma de um time que encarou um rival mais rico, com mais estrelas e que chegava ao duelo como favorito.

O dia que mudou o tamanho do brasileiro na história blaugrana começou com um ato inusitado, logo no início da final. Enquanto Mbappé era atendido dentro de campo, após o primeiro gol do Real Madrid, um Raphinha desesperado pegou a maleta do médico do Real Madrid e levou para fora do campo.

Era a atitude desesperada de um líder. Eleito quarto capitão do time no início da temporada, Raphinha transformou-se no símbolo do Barcelona de Hansi Flick.

Raphinha com a braçadeira de capitão do Barcelona Imagem: ANP/ANP via Getty Images

Eleito quarto capitão no início da temporada, ele já teria uma certa incidência sobre o elenco. Com o passar do tempo, o acaso (e as lesões de Ter Stegen, Araújo e De Jong, os três primeiros capitães), o levaram a ser também o dono da braçadeira na maioria dos jogos.

A final da Supercopa sacramentou a figura de um Raphinha que é, além de um dos principais jogadores do time, um representante da própria torcida durante as partidas. Conquistar isso, em Barcelona, é estar para sempre no coração do torcedor culé.