Brasileiros pelo mundo: Vini pode levar gancho, e Marquinhos bate recorde

O Real Madrid lidera com 43 pontos, três a mais que o Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos; o Barcelona é o terceiro com 38 pontos ganhos.

Raphinha descansou no duelo contra o Barbastro Imagem: ANP/ANP via Getty Images

Raphinha ganha descanso

Um dos protagonistas do Barcelona na temporada, Raphinha ganhou uma folga do técnico Hansi Flick para o duelo contra o Barbastro, pela Copa do Rei.

Sem o brasileiro, o clube catalão goleou por 4 a 0, com dois gols de Lewandowski. Eric Garcia e Pablo Torre completaram a goleada. Torre, que além de balançar as redes deu dois passes para gols, foi eleito o melhor em campo.

Marquinhos chegou a 31 taças com o PSG Imagem: Adam Davy - PA Images/PA Images via Getty Images

Marquinhos faz história no PSG

No domingo, o PSG venceu o Monaco por 1 a 0 e conquistou o título da Supercopa da França. O brasileiro Marquinhos, titular e capitão do time, jogou os 90 minutos e fez história no clube.