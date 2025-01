Após treinar no quintal de casa, Endrick deve ganhar nova chance no Real

Como o Real Madrid jogou na última sexta-feira (3) e voltará a jogar na quinta (9), pela Supercopa da Espanha, o treinador não deve forçar alguns de seus principais atletas. Uma ausência praticamente certa é a de Kylian Mbappé, o que abriria uma vaga no ataque para Endrick.

Além do francês, jogadores como Rudiger, Bellingham, Courtois e Lucas Vázquez devem ser preservados, já que têm sido submetidos a uma carga pesada de jogos. A presença de Vini Jr. ainda é dúvida.

Endrick comemora gol marcado pela seleção brasileira contra a Espanha Imagem: Mateo Villalba/Getty Images

Ele quer ficar

As poucas chances de Endrick no clube levaram parte da imprensa espanhola e da torcida a especular com a possibilidade de um empréstimo do jogador brasileiro. Em outro clube, ele teria mais minutos em campo — algo nos moldes do que acontece com Vitor Roque, que não jogava no Barcelona e é titular no Real Betis.

No entanto, Endrick já afirmou ao próprio clube e a pessoas próximas que não tem a intenção de deixar a equipe. O exemplo de Vini Jr., que chegou a disputar partidas do time B nos primeiros meses de contrato, é uma das motivações do ex-atacante do Palmeiras para seguir.