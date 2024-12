Leila vira trunfo do Palmeiras por Andreas, mas clube inglês faz jogo duro

De olho em Andreas Pereira, o Palmeiras aposta na boa relação do jogador, de 28 anos, com a presidenta do clube para avançar no negócio. Leila Pereira tem sido um trunfo do clube na tentativa de contratar o meia, atualmente no Fulham, da Inglaterra.

Leila e Andreas se aproximaram durante os amistosos da seleção brasileira em março deste ano, contra Inglaterra e Espanha. A dirigente era chefe de delegação e teve uma proximidade inédita dos atletas.

Com alguns deles, como Andreas, as conversas levaram a uma proximidade que continuou após aquele período. À época, Leila disse ao UOL que alguns jogadores mostravam uma certa timidez e tinham receio de falar com ela; não foi o caso do ex-atleta do Flamengo.