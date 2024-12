Muito gol, pouca festa: como filho de Beto, ex-Fla e Botafogo, chegou à MLS

O mais novo brasileiro da MLS é filho de peixe. Pedro Henrique Fonseca de Araújo Martins, o Pedrinho, de 21 anos, cresceu com um ídolo em casa. Ele é filho de Beto, meio-campista que brilhou no Botafogo, no Flamengo e que chegou à seleção brasileira nos anos 1990.

Também meio-campista, Pedrinho estreará na liga norte-americana pelo FC Dallas, depois de uma temporada de estreia brilhante pelo North Texas, na MLS Next Pro — uma espécie de campeonato de aspirantes.

Criado nas categorias de base do Flamengo, Pedrinho chegou a estrear pelo time profissional no fim de 2023, mas preferiu trocar o Brasil pelo sonho americano. Já na primeira temporada, marcou 13 gols, deu 8 assistências e foi uma das estrelas do título do North Texas.