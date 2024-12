Prêmio de Vini mostra a Neymar que não há atalhos para ser melhor do mundo

Era como se a preocupação maior fosse ganhar o prêmio de melhor do mundo, e não transformar-se no melhor do mundo. São coisas diferentes.

Para saciar essa ânsia de ganhar um prêmio de melhor do mundo em um mundo que tinha (pelo menos) dois jogadores melhores que ele, Neymar mudou o caminho de sua carreira e tentou pegar um atalho.

Neymar na apresentação no PSG em 2017 Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

A saída do Barcelona para o PSG foi consequência de uma ideia que martelava na cabeça de quem cercava o craque brasileiro (e dele também, em menor medida): com Messi, ele nunca seria o líder do Barcelona.

Ir para Paris não era apenas embolsar as luvas do maior valor já pago por um atleta. Era, principalmente, abrir uma via para conquistar o troféu (fosse a Bola de Ouro ou o The Best). O desafio no PSG era ganhar a Champions League em uma equipe sem Messi ou Cristiano Ronaldo. Caso conseguisse, o plano seria cumprido.

Quase funcionou em 2020. Neymar levou o PSG até a final, mas viu o time cair diante do Bayern de Munique. Hoje, sete anos e meio depois, o brasileiro tenta voltar a jogar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita e está há mais de um ano fora da seleção brasileira, vítima de uma lesão grave e de suas recaídas.