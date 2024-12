Brasileiros pelo mundo: Vini é pivô de polêmicas, e dupla castiga Liverpool

Desde 24 de setembro, na vitória por 3 a 2 sobre o Alavés, o ex-santista não marcava um gol ou dava um passe para um companheiro balançar as redes — eram nove jogos pelo clube e dois pela seleção. No período, ele teve uma lesão muscular.

Agora, Rodrygo soma quatro gols e três assistências em 19 jogos na temporada. Em 2022-23, ele marcou 17 vezes e deu passes para oito gols em 51 partidas.

Vitor Roque comemora gol em vitória sobre o Villarreal Imagem: Divulgação/Real Bétis

Vitor Roque comanda vitória

Ainda na Espanha, outro atacante brasileiro brilhou: Vitor Roque marcou de cabeça o primeiro gol do Bétis no 2 a 1 sobre o Villarreal. Foi a primeira vitória do clube andaluz desde 27 de outubro. Além do brasileiro, o argentino Giovani Lo Celso marcou de pênalti.

O gol do atacante saiu após jogada de Abde pela ponta esquerda. O marroquino cruzou, e Vitor Roque concluiu de cabeça, para balançar as redes pela sexta vez com a camisa do time de Manuel Pellegrini.