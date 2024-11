Rei dos passes na Champions é brasileiro e levou 'não' de Fla e Corinthians

"Muitas pessoas não acreditavam. Chamaram meu pai de louco por sair do Amapá e ir pra outros estados atrás de oportunidades. Meus pais largaram tudo pra viver o meu sonho", lembra Paixão.

O sonho começou a virar realidade quando o garoto, então com 14 anos, foi o único aprovado em uma peneira de 40 jovens no Coritiba. Antes, ele tentou a sorte no Flamengo, no Santos e no Corinthians; foi reprovado no três.

"Cada vez que não me aprovavam, era um aprendizado para a vida, pra eu não desistir. Eu sempre pensava que tinha que trabalhar mais, e acabou virando uma motivação. Eu não podia me abater: a gente recebe tanto "não" diariamente, que eu fui atrás do "sim". E ele veio, no Coritiba", conta.

Igor Paixão comemora gol do Feyenoord: brasileiro está na terceira temporada Imagem: Divulgação/Feyenoord

Perrengues e revezamento

O bom desempenho no clube paranaense levou Paixão à Holanda. E, num país frio, de idioma complicado e cultura diferente, adaptar-se foi um desafio. Além do apoio da família, o jovem novato contou com o apoio de um conterrâneo: o atacante Danilo Pereira, hoje no Rangers, da Escócia.