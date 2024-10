Brasileiros pelo mundo: Raphinha supera Vini, e atacantes salvam na Premier

No duelo mais aguardado do final de semana, com dois brasileiros como protagonistas, Raphinha levou a melhor sobre Vini Jr. O camisa 11 foi um dos destaques da goleada do Barcelona por 4 a 0, no Santiago Bernabéu — deu o passe para o terceiro gol, de Lamine Yamal, e marcou o quarto.

O desempenho de Raphinha no El Clásico fecha uma semana mágica: na quarta, ele já havia marcado três gols na vitória por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique, pela Champions League.

O brasileiro é uma das caras da renovação do Barcelona. O time catalão, sob o comando de Hansi Flick, lidera a Liga Espanhola com dez vitórias em 11 jogos e tem seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid.