A amizade impossível: seleção e camiseta uniram astros do clássico espanhol

Quando a bola rolar neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, o mundo do futebol estará de olho em dois brasileiros: Vini Jr., camisa 7 do Real Madrid, e Raphinha, que veste a número 11 no Barcelona.

Os dois começaram a semana com atuações históricas pela Champions League: na terça-feira, Vini Jr. marcou três gols na virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, por 5 a 2. No dia seguinte, Raphinha fez outros três na goleada do Barcelona sobre o Bayern de Munique: 4 a 1.

Foi a primeira vez que ambos marcaram três gols numa partida de Champions. O duplo "hat trick" de jogadores brasileiros numa mesma rodada do maior torneio europeu de clubes também foi inédito.