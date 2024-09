Brasileiros pelo mundo: fim de tabu de 19 jogos salva ataque de Dorival

Lucas Paquetá continua com atuações abaixo da média pelo West Ham. No sábado, ele foi novamente discreto no empate por 1 a 1 com o Brentford. Importante no time e na seleção, o meia passou o mês de setembro em branco, sem marcar gols ou dar assistências; a equipe sofre com a fase ruim: antes do empate, vinha de derrotas para Liverpool (5 a 1) e Chelsea (3 a 0).

Rodrygo foi discreto no clássico madrilenho. Sem Kylian Mbappé, machucado, esperava-se que ele pudesse ganhar mais protagonismo, mas o sistema defensivo do Atlético de Madri anulou o Real Madrid durante grande parte do jogo. No segundo tempo, ainda tentou procurar espaços, caindo pela ponta esquerda. Saiu aos 44min do segundo tempo, para dar lugar ao lateral Fran García.

Vini Jr é marcado por De Paul durante jogo entre Atlético de Madri e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Atacantes

Vini Jr. chegou ao Metropolitano, casa do Atlético de Madri, sabendo que seria uma noite difícil: vaiado a cada toque na bola, o camisa 7 do Real Madrid não se intimidou. Só que, para calar o estádio do rival, era necessário fazer uma grande partida. E Vini, como toda a equipe de Carlo Ancelotti, não fez. Ainda assim, foi dele a assistência para o gol de Éder Militão.