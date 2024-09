Técnico virtual: como seria a seleção brasileira convocada por um videogame

Então, que tal usar as classificações das "cartas" do modo Ultimate Team — o mais competitivo e popular do EAFC 25 — para escolher os melhores brasileiros de cada posição?

O critério é simples: os jogadores com melhor "rating" (uma espécie de nota, baseada em todos os atributos técnicos no jogo) ficam com as vagas na convocação virtual.

Antes de começar, é preciso fazer uma ressalva. Devido a problemas de direitos de imagem, o jogo não conta com times brasileiros. Portanto, é uma seleção 100% de jogadores que atuam fora do país — e sempre com as versões "básicas" das cartas, sem atributos especiais que aparecem no decorrer da temporada do jogo.

Como seria a seleção brasileira, de acordo com as notas do Ultimate Team do EAFC 25 Imagem: Reprodução

Nos goleiros, nada muda

As avaliações de goleiros do EAFC 25 mostram que o Brasil está mesmo bem servido na posição. Alisson (com nota 89) e Ederson (88) estão entre os melhores do jogo.