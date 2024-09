Meio-campo de Premier League da seleção brasileira passa longe da Champions

O PSG, que já foi de Neymar, hoje tem os dois brasileiros jogando na defesa: Marquinhos e Lucas Beraldo.

O Milan, outrora de Kaká, só tem o lateral-direito Emerson Royal; a arquirrival Internazionale, campeã de uma Champions League com defesa de base brasileira em 2009/10, tem apenas Carlos Augusto, lateral-esquerdo reserva.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona contra o Valladolid pelo Campeonato Espanhol Imagem: Alex Caparros/Getty Images

Na Espanha, os rivais do Real Madrid têm brasileiros que são importantes, mas em quantidade reduzida: no Barcelona, o único jogador do país é Raphinha, que vem ganhando espaço, mas as capas de jornais costumam ser de Lamine Yamal e Robert Lewandowski.

Já no Atlético de Madrid, a bandeira brasileira é representada por Samuel Lino, ala que também joga como atacante e encara concorrência forte por uma vaga no time titular.

Portugal, maior destino de jogadores brasileiros no exterior, sempre foi um país com alta quantidade e qualidade de talento verde e amarelo. Mas, nesta temporada, nem isso: o Benfica tem apenas Arthur Cabral, que é reserva, em seu elenco; o Sporting conta com o lateral e zagueiro Matheus Reis.