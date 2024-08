Dez perguntas e dez respostas sobre o novo (e confuso) formato da Champions

Sorteio com as bolinhas virou passado: agora, um programa de computador escolherá os confrontos Imagem: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

1) Como será o sorteio?

Esqueça os sorteios clássicos, com as bolinhas colocando quatro equipes em oito grupos diferentes. A partir desta temporada, a Champions League tem 36 equipes, divididas em quatro "potes" de nove times, dependendo do coeficiente da Uefa (que leva em conta resultados dos clubes nos últimos anos).

O sorteio será feito de forma automática, por inteligência artificial. O sistema computadorizado fará com que cada equipe enfrente oito rivais (dois de cada pote) na primeira fase, chamada de "fase de liga"; serão quatro jogos em casa e quatro fora de casa para cada equipe.

Portanto, aquela cena clássica do presidente de um clube menor fazendo cara de "é, complicou" ao ver a bolinha do Manchester City ou do Real Madrid deixará de existir, já que 36 clubes saberão seus adversários ao mesmo tempo.

2) O que é a fase de liga?

Com o fim da fase de grupos, a Champions League passa a ter uma espécie de "grupo único", com os 36 times, que pontuam todos em uma mesma tabela de classificação. Resumindo: é como se fosse um campeonato de pontos corridos com 36 equipes, mas com apenas oito rodadas.