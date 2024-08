Agente diz que Barça não deu a Vitor Roque as chances que Real dá a Endrick

"Teve uma implicância do Xavi. O Vitor fez dois gols em dois jogos seguidos, e ele nunca mais colocou pra jogar", lembra. Roque marcou contra o Osasuna, saindo do banco de reservas, e diante do Alavés — foi expulso pouco depois, em jogada polêmica.

Após os dois gols em jogos seguidos, o brasileiro foi titular pela primeira vez, contra o Celta. Atuando pela ponta esquerda, com Lewandowski no centro do ataque, Roque não jogou bem.

A reportagem do UOL entrou em contato com membros da comissão técnica de Xavi, para perguntar sobre a relação do ex-treinador com o brasileiro. "Não queremos comentar o assunto", disse um dos integrantes da equipe.