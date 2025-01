Demissão de Diniz era tão óbvia que a única dúvida era quando aconteceria

Renato se relaciona bem com os jogadores, evitando criar panelas e tratando todos de forma igual. Além disso, ele é "boleirão", cheio de histórias e resenhas que agradam os atletas, além de saber criar um ambiente leve e descontraído.

O problema do Renato é a relação com a imprensa. Se ele não evoluiu nesse aspecto, pode ter os mesmos problemas que enfrentou no Rio Grande do Sul. Por outro lado, sua relação com jogadores como Gabriel, quando o dirigiu no Flamengo, foi boa, o que sugere que ele sabe administrar conflitos pontuais.

No entanto, Renato não tolera atletas que se fazem de vítimas, tumultuam o ambiente ou criam problemas ao serem substituídos. Isso pode ser um desafio, especialmente com jogadores como Dudu, dependendo do rendimento em campo.

A demissão de Fernando Diniz era tão previsível que, na verdade, já havia "acontecido". Ele permaneceu no cargo apenas no "grito". E, no futebol, quando você "ganha no grito", sua permanência será curta — pois, mesmo que te mantenham, não querem você de verdade.