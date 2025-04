Uriah Heep entregou tudo em um show incrível para um apaixonado por rock

Viajaram por toda a história da banda, com o guitarrista Mick Box sendo o único original desde 1967.

Falando no Mick Box, sempre que se debate sobre os melhores guitarristas do rock and roll, ele quase sempre é deixado de lado, mas dessa noite em diante, para mim, Mick está entre os grandes da história.

O vocalista Bernie Shaw, que entrou em 1986, é simplesmente maravilhoso. Com a voz aguda e perfeita, interação gostosa com o público e um grande domínio de palco.

Cantou todos os clássicos como se fosse a primeira vez e fez a gente se sentir dessa forma.

Phil Lanzon trouxe a magia do rock psicodélico, às vezes progressivo, e fez uma viagem através dos teclados, também na porradaria, e foram várias.

Sem ficar para trás, o baterista Russell Gilbrook, que entrou em 2007, demonstrou ser um monstro na bateria. Colocou ainda mais peso com muita competência e foi um dos destaques desse show.