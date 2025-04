O Santos virou refém da família Neymar e está perdendo sua identidade

Pedro Caixinha foi demitido e o próximo treinador que será contratado precisa ter um bom relacionamento com Neymar. Terá que fechar os olhos para todos os melindres, todas as regalias, todas as festas, todos os eventos fora do clube; enfim, o treinador será um refém.

Eu não gosto de ver o Santos se perdendo dessa maneira, pois está sendo um brinquedinho nas mãos de Neymar pai e Neymar Jr. Engana-se quem pensa que todo o retorno financeiro que a presença do Neymar está supostamente gerando vai para os cofres do clube. Nada disso! Tudo que entrou até agora e continuará entrando, a grande parte vai para o Neymar, e a parte menor para o Santos.

Engana-se quem acha que Neymar veio por amor ao clube ou por escolha própria. Ele veio porque não iria jogar com Jorge Jesus no Al-Hilal, não tem mercado na Europa e sobrou este ano a volta ao Santos. Tudo que sai de interesses de grandes clubes europeus sobre Neymar é especulação.

Há pouco tempo, saiu uma matéria que um dos clubes que queria Neymar era o Bayern de Munique. Jamais o Bayern contratou, na história, um jogador com a situação atual do Neymar. Com 33 anos, várias contusões e falta total de profissionalismo, além do comportamento de celebridade que ele tem. Para confirmar isso que estou escrevendo, saiu uma entrevista de Lothar Matthäus dizendo exatamente isso: "No Bayern de Munique não queremos showman. Neymar pensa muito em si mesmo; aqui no Bayern somos uma família."

E assim pensam todos os grandes clubes da Europa. O Santos está perdendo sua autonomia, sua identidade, sua essência, vendendo sua alma para Neymar pai e Neymar Jr.