Sinal de alerta vermelho ligado para Neymar na Arábia Saudita

Por que será que o Al-Hilal continua não querendo inscrever o Neymar no Campeonato Saudita? Pelo que sei, ele não convenceu até agora o Jorge Jesus a tirar um dos oito estrangeiros acima de 23 anos para inscrevê-lo. Já falei várias vezes que a contusão de ligamento cruzado é muito complicada, que a cirurgia é muito agressiva e que a parte mais importante e perigosa para a recuperação é a fisioterapia. Dentro de todo o processo, a fisioterapia precisa ser feita com muita seriedade e dedicação.

Bom, todos sabemos que o forte do Neymar nunca foi o profissionalismo, a seriedade e a dedicação. Desde quando ele começou a entrar em algumas partidas em 2024, e aqui no Brasil boa parte da imprensa exaltava qualquer toque na bola como genialidade, eu percebia que estava faltando muito calo para ele jogar de verdade uma partida difícil e pegada. Na terceira ou quarta vez que entrou, sentiu a coxa e pronto: mais um tempão parado.

Ele está há um ano sem jogar e provavelmente sem se dedicar ao tratamento, porque logo após a cirurgia, no final de 2023, ele embarcou no seu Cruzeiro com seus parças. E não venham me dizer que durante o período no mar ele fez a fisioterapia seriamente, porque não é verdade. Ele deveria ter ficado de repouso e fazendo a sua fisioterapia, pensando unicamente em se recuperar bem para voltar a jogar futebol em alto nível. Mas isso não era a prioridade do Neymar naquele momento, e isso, sem dúvida alguma, atrasou toda a sua recuperação, colocando em xeque o seu futuro como jogador profissional.