A Copa São Paulo me traz lembranças incríveis da minha adolescência

Na minha primeira Copinha, eu tinha só 15 anos, e a grande maioria dos jogadores já tinha 19, 20 e 21. Nessa idade, a diferença física é muito grande, e eu tinha dificuldade no corpo a corpo, mas foi uma grande emoção, com aquele delicioso friozinho na barriga.

Naquela época, davam muita atenção e destacavam as possíveis revelações. Jogando pelo Corinthians, fui considerado a revelação da Copinha de janeiro de 1980 e artilheiro com 5 gols, junto com o centroavante Chicão, que era da Ponte Preta.

Na Copinha, a numeração sempre foi fixa. Na minha primeira, em janeiro de 1980, o treinador Joaquim Félix era muito supersticioso e joguei com a camisa 13.

O sonho de todo garoto da base era jogar a Copa São Paulo, não só pela visibilidade, mas porque era o torneio mais importante que existia entre clubes. Hoje em dia, existem diversos torneios que passam ao vivo nos canais fechados, e a visibilidade é enorme.

Já faz um tempo que, além da Copa São Paulo, existem também a Copa BH, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e outros torneios. Lá nos anos 80, era só o campeonato estadual e a Copa São Paulo para a gente mostrar o nosso futebol.

Me lembro muito bem da minha primeira partida, que foi contra o Botafogo, num Parque São Jorge lotado. Vencemos por 3 x 0, com dois gols meus e um do meu amigo Eli, que era um camisa 8 espetacular. Meus pais, meus amigos, todo mundo assistindo. Muitos estavam lá no campo, e outros assistindo pela TV. Foi uma coisa incrível para mim.