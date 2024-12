Última rodada do Brasileirão será eletrizante, se a arbitragem não errar

Só o campeonato de pontos corridos pode oferecer tamanho suspense na última rodada.

Antes de tudo, quero deixar claro que também curto muito os torneios de mata-mata, como a Copa do Brasil e as Copas continentais. Porém, o Brasileirão, com 20 clubes (com todos se enfrentando em turno e returno), tem o melhor regulamento.

Aqueles que são só a favor do mata-mata e usam o argumento de que não existe justiça nos pontos corridos têm o olhar só para o resultado, porque a justiça nesse regulamento está em todos jogarem entre eles, em casa e fora.