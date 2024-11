Quincy Jones foi um dos caras mais geniais da história da música

Depois veio o álbum Bad (1987), que também vendeu muito e foi outro marco na história musical.

Contudo, seu trabalho mais representativo foi, sem dúvida, a reunião que organizou para a gravação do álbum USA For Africa, com a música principal "We Are The World", para angariar fundos para as vítimas da fome na Etiópia.

Nesse projeto, participaram todos os grandes nomes da música da década de 80, em um disco e vídeo lançados em janeiro de 1985.

Estavam presentes Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Wonder, Ray Charles, Tina Turner, Paul Simon, Diana Ross, Dionne Warwick, entre outros, junto com artistas em ascensão na época, como Cyndi Lauper e Kim Carnes.

Quando lhe perguntaram como ele conseguiu reunir todos esses artistas e lidar com a vaidade de cada um, respondeu assim:

"Foi simples, deixei a seguinte frase na porta do estúdio: 'deixe seu ego na porta'."