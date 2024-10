Treinadores portugueses e argentinos dominam as finais do continente

Botafogo, Atlético-MG e Cruzeiro já estão nas finais continentais e hoje o Corinthians pode completar o quarteto brasileiro. Independentemente de o Corinthians ir para a final da Copa Sul-Americana ou não, o domínio do futebol brasileiro no continente sul-americano é total. Atlético-MG e Botafogo arrasaram dois adversários tradicionalíssimos dentro da Copa Libertadores e, mesmo que não atravessem um bom momento nos últimos anos, decidiram a classificação em casa e com boas chances de irem à final, caso eles não tivessem sido amassados no jogo de ida na Arena MRV e no Estádio Nilton Santos.

Os times brasileiros foram superiores em tudo nos dois jogos, porque a pressão fora de casa já estava no pacote antes mesmo do primeiro jogo. O Galo não sofreu nada do que se esperava, e as duas grandes chances do jogo foram o lance do Deyverson no primeiro tempo, frente a frente com o Armani, e o belíssimo chute do Gustavo Scarpa no travessão, com novamente o Armani fazendo a defesa no rebote do Deyverson. Fora isso, nada aconteceu de riscos, e aquelas que foram na direção encontraram pela frente o ótimo goleiro Everson.

O Botafogo foi mais pressionado pelas circunstâncias do jogo, mesmo pela guerra que se iniciou fora de campo um dia antes do jogo e pela intensidade que a equipe uruguaia impôs. Reverter um resultado de 5 a 0 contra já seria complicado para qualquer time completo, mas quando ainda falta inteligência para seu jogador, como faltou para o goleiro do Peñarol, Aguirre, não há o que um treinador possa fazer.