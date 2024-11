Duílio e Augusto banidos já! É revoltante o que fizeram com o Corinthians

Já está fora da Copa do Brasil de 2025 porque não conseguiu conquistar a vaga e, caso caia para a Série B, será o ano mais catastrófico da história do Sport Club Corinthians Paulista. Como já falei diversas vezes e irei repetir, Duílio Monteiro Alves e sua turma não são corintianos, porque quem torce para o Corinthians não faz o que eles fizeram. Duílio destruiu a história do Corinthians e jogou no lixo, e Augusto Mello está terminando o serviço sujo.

É revoltante, ultrajante o que estão fazendo com o clube. Nasci e cresci dentro do Parque São Jorge e estou profundamente revoltado com tudo que está acontecendo.

Torcedores corintianos precisam exigir o banimento de todos os responsáveis por essa destruição. Sou corintiano de coração e jamais perdoarei Duílio Monteiro Alves pelo que fez ao nosso Corinthians.