Corinthians de Dorival precisa vencer para evitar problemas maiores

Outro problema é a falta de criatividade sem Rodrigo Garro, e seu reserva imediato, Igor Coronado, nunca está bem. Sempre que tem que ser titular, tem algum problema; quando não é contusão, é insegurança ou fase ruim mesmo, como na maioria das vezes. É um jogador que nenhum treinador que passou pelo clube desde sua chegada pode contar de verdade.

Outro problema para um time que quer ser campeão é Memphis Depay, que, quando o time joga fora de casa, ou não vai por algum motivo, ou não aparece no jogo. Existem jogadores que ganham jogos e aqueles que ganham títulos. Os que ganham jogos destroem sempre que jogam a favor da torcida, no seu estádio; mas aqueles que ganham campeonatos jogam a maioria dos jogos, assumem a liderança técnica da equipe, principalmente no campo do adversário.

Em 2025, Memphis está sendo aquele jogador que ganha jogos, mas não campeonatos. Não foi bem ou nem jogou na grande maioria dos jogos longe da Neo Química Arena.

Mais um problema é que Yuri Alberto está parecendo mais aquele jogador da maior parte do ano de 2024, que se atrapalhava com a bola, perdia gols, fazia faltas nos zagueiros adversários e não segurava a bola na frente, do que aquele artilheiro da reta final do campeonato. O Yuri não é um atacante técnico, habilidoso, que consegue fazer parte da manobra construtiva das jogadas, mas é ótimo quando recebe na frente para sair em velocidade. O forte dele é esse, e não adianta querer que ele participe das jogadas, porque não é a sua característica.

Bom, o Corinthians tem a chance de fazer uma grande partida, vencer um adversário melhor, mais forte fisicamente, e com isso passá-lo na classificação. Mas para isso, precisará fazer uma grande partida, o que não fez ainda este ano. A vitória sobre o Novorizontino foi a primeira fora de casa desde o fim do Campeonato Paulista. Jogou três fora no Brasileiro: empatou com o Bahia 1 x 1, perdeu sendo dominado para o Palmeiras 2 x 0 e foi amassado pelo Flamengo 4 x 0.

Na pré-Libertadores, empatou com a UCV na Venezuela por 1 x 1, sendo que esse time é quase amador. Depois, foi amassado em Guayaquil pelo Barcelona por 3 x 0, sendo eliminado da Libertadores. Na Sul-Americana, empatou em Cáli por 1 x 1 com o América. Sem vencer fora de casa, não será campeão de nada, e para piorar, diminuiu seu domínio em casa, pois já perdeu para o Huracán pela Sul-Americana por 2 x 1 e no Brasileiro para o Fluminense por 2 x 0.