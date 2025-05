O Corinthians precisava de uma vitória de peso, e conseguiu

Uma noite que parecia caminhar para um desastre se transformou em uma grande vitória contra um forte adversário.

Além de ter ultrapassado o próprio Internacional na tabela, deu um belo salto, pulando de 12º para 7º lugar.

Claro que a rodada apenas começou, mas essa vitória pressiona todos os adversários que ainda estão com 7 pontos.

Por enquanto, esse efeito é claramente por causa da chegada de um novo treinador, que sempre motiva todo mundo e muda o ambiente.

Venceu, no meio de semana, o Novorizontino e agora o Internacional, por dois campeonatos diferentes.

Na terça-feira, recebe o América de Cáli na Neo Química Arena pela Copa Sul-Americana e precisa vencer para continuar na luta, porque depois sairá para jogar com o Huracán e com o Racing do Uruguai.