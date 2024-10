Renato Augusto e Gil entram na Justiça contra o Corinthians com toda razão!

As gestões de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo juntas destruíram o Corinthians moralmente e financeiramente. Não pagar ninguém é uma vergonha, principalmente ex-jogadores do clube que trabalharam e não receberam. Gente, me desculpem, mas não tem como passar pano para uma situação como essa.

O que passa na cabeça desses caras que não recebem o que o clube deve, mas veem o mesmo contratar vários jogadores, alguns ganhando mais de R$ 2 milhões por mês? Isso se estão recebendo mesmo, porque só iremos saber a realidade quando eles saírem, da mesma forma que foi com Giuliano, Renato Augusto e Gil. Em 2023, ninguém reclamava que estava sem receber, e todos nós pensávamos que pelo menos os jogadores estavam em dia, mas a verdade é essa que surgiu exatamente nesta terça-feira (22).

A situação real é essa daí: um time que está no Z4, correndo sérios riscos de cair para a Série B, não pagando ninguém, e muitos ainda querem desviar a atenção desses fatos ou, pior, passar um pano.

Nesta quinta-feira (24), o Corinthians enfrenta o Racing na Neo Química Arena pela semifinal da Copa Sul-Americana, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo.

O mais importante é não cair para a Série B, porque aí sim seria uma tragédia completa, mas também é muito importante pagar os credores. Ficar nessa situação só aumenta uma dívida que está para lá de R$ 2 bilhões, e nem sei se as dívidas com os jogadores estão contabilizadas nesses R$ 2 bilhões. E quantos ex-jogadores do clube ainda aparecerão fazendo o mesmo?

Não adianta entrar aqui com o mesmo papo:"E os outros? Ninguém fala nada das dívidas dos outros?"