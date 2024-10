Chegou a vez de Igor Jesus, de 9, e de Raphinha como um '10' na seleção

O centroavante do Botafogo vem fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, tanto que ganhou a posição de Tiquinho Soares. Igor Jesus é um centroavante com muitas qualidades para a posição.

Ele se movimenta muito pelos dois lados, sai para receber, e, por ser forte fisicamente, faz muito bem o pivô, o que é muito importante para uma equipe, pois ajuda na chegada de quem vem de trás. Dentro das suas qualidades, ele possui várias alternativas para marcar gols. Sobe e cabeceia bem, decide rápido o que vai fazer, e isso ajuda a pegar tanto os zagueiros quanto os goleiros desprevenidos.

É um centroavante rápido que se adapta ao esquema que o treinador definir, pois pode ser um jogador de área ou de movimento, com facilidade para finalizar tanto com a direita quanto com a esquerda. Enfim, é um jogador que só tem 23 anos e ainda irá evoluir muito, mas já demonstrou ser capaz de ser testado na seleção brasileira.