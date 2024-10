Filipe Luís tem que saber que Landim e Braz não respaldam ninguém no Fla

Filipe Luís foi a melhor alternativa para esse momento turbulento, confuso e de desânimo do time do Flamengo. Ele compreende perfeitamente o ambiente, mas, principalmente, os jogadores como um todo. Não só no comportamento, mas também na qualidade técnica de cada um, no nível de competitividade de todos eles, nas diferenças de personalidades e, principalmente, no jeito que gostam de jogar.

O Mister Filipe Luís jogou com esses caras até o ano passado e fez parte de toda a trajetória vitoriosa da equipe do Flamengo de 2019 para cá. Também esteve presente no fracasso completo de 2023, por isso sabe entender as necessidades do grupo, mas, principalmente, dos torcedores. Ele precisa ter em mente que essa oportunidade precoce surgiu porque a diretoria quis abafar a péssima administração e precisa de um cara que seja respeitado dentro e fora da Gávea.

É uma chance de ouro, mas Filipe precisa ter claramente na sua cabeça que Rodolfo Landim e Marcos Braz não dão respaldo para treinador algum e não são confiáveis. No plano motivacional, sem dúvida alguma, a resposta do grupo será imediata. Acredito que, tecnicamente, também haverá uma mudança clara, e muitos dirão assim: "Tá vendo? Por que estão correndo e jogando bem agora? Derrubaram o Tite."