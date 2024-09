Quando vejo a convocação, perco o tesão de assistir aos jogos da seleção.

A falta de coerência das convocações é enorme, porque na última data Fifa, quando Yan Couto foi cortado, a primeira opção foi o ótimo lateral do Cruzeiro, Willian, e agora ele foi deixado de lado. De primeira opção, sem entrar em campo, já passou para esquecido.

Sem contar a insistência em chamar Danilo constantemente, sem que ele, em nenhum momento, tenha mostrado algo fora do comum para ser figura carimbada em todas as convocações. Outro que não dá para entender estar sempre na lista é Marquinhos, que também não joga bem com a camisa da seleção há muito tempo.

Não consigo entender por que não se pode chamar outros jogadores para essas posições. Estamos falando de Danilo e Marquinhos, e não de Leandro e Luís Pereira, nomes históricos do futebol brasileiro.

Outro que nunca fica fora da lista é Lucas Paquetá, que fez péssima Copa América e mais dois péssimos jogos contra Equador e Paraguai. Por que não o Matheus Pereira, do Cruzeiro? Um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, que é muito mais criativo, agressivo, inteligente, rápido, sem contar que tem maior mobilidade. Paquetá está empacando a dinâmica do meio-campo em todos os jogos e ainda toca muito a bola para o lado e para trás.

Outra coisa: acho justíssima a volta do Raphinha, mas não quero vê-lo atuando como atacante pela faixa direita, porque ele não joga mais assim no Barcelona. Na direita, o dono é o incrível Lamine Yamal, e Raphinha está jogando por dentro, mas com total liberdade de movimentação, criação e de entrar na área, por isso vem marcando gols constantemente. Dorival, Raphinha não joga mais de ponta, ele é um meia no Barcelona.

Mas nem tudo foi desastroso. Gostei da convocação de Abner, do Lyon, mas principalmente do Igor Jesus, que é um ótimo centroavante e vem se destacando pelo Botafogo. Faz muito bem o pivô, abre espaço para quem vem de trás, caindo pelos dois lados. Volta para receber, sendo muito forte no corpo a corpo, com ótima presença de área.