Tite & Titinho atuam nas coletivas e são repetitivos nas respostas

Dizer que todos os treinadores reclamam do calendário foi uma tentativa de desviar o foco, quando falamos que ele foi, por 6 anos, treinador da Seleção Brasileira e nunca se preocupou com nenhum clube. Não entendo por que, na coletiva, nenhum repórter faz a seguinte pergunta: "Por que você nunca reclamou do calendário quando era treinador da Seleção Brasileira?"

Outra resposta que claramente foi preparada para ser dita caso perdesse foi: 'Quero deixar claro que minhas reclamações sobre o calendário não são só quando ganho uma partida, mas também quando perco'. Suas reclamações não têm nada a ver com vitórias ou derrotas, mas com o fato de que seu time joga muito mal, mesmo vencendo. Tite faz isso desde sempre, mas quando foi para a seleção e agora em todas as entrevistas, só se justifica, reclama e tenta desviar as atenções para seus erros e pelo fraco futebol que seu time apresenta na maioria dos jogos.

Suas falas não têm espontaneidade, autenticidade ou naturalidade; são sempre parte de um roteiro programado. Sem contar a arrogância quando aponta o dedo para alguém para responder ou mandar algum recado que seja interessante para ele. Tite era um antes da seleção e outro agora, porque a vaidade e a soberba tomaram conta de sua personalidade. Quando saiu da seleção em 2022, falou que ficaria um ano parado, mas, na verdade, estava na expectativa de que algum grande time europeu, de preferência italiano, viesse fazer uma proposta, mas isso não aconteceu. Surgiram alguns times médios, mas foram descartados, porque ele não quer mais treinar times de meio de tabela.

Acho que o Tite está entrando no pacote da maioria dos treinadores brasileiros que pararam no tempo. Fez uma grande partida contra o Palmeiras na vitória por 2 x 0 pela Copa do Brasil, mas foi muito ajudado pela postura covarde do time do Abel Ferreira naquela partida. Agora, dominar o adversário que está jogando de igual para igual contra seu time, não me lembro da última vez que isso aconteceu.

No meio da semana, o Flamengo vai até La Paz decidir sua vaga nas quartas de final da Libertadores, sem Éverton Cebolinha, Pedro, Gabriel, Matías Viña e, talvez, sem De Arrascaeta. Tem a vantagem de dois gols e, mais do que nunca, o Flamengo precisará apresentar uma grande partida tática, portanto, precisará muito das mãos do treinador. Continuo achando o Flamengo o melhor elenco técnico do Brasil, mas não está sendo bem trabalhado e, por isso, ainda não conseguiu parar de oscilar. Acho o Tite um bom treinador, mas a vaidade e a soberba estão atrapalhando muito sua autocrítica, e isso faz com que a pessoa ache que sabe tudo, e é nessa hora que se "bate a cabeça" na parede. O ano de 2023 foi desastroso para o Flamengo, que perdeu todos os campeonatos e torneios que disputou, e pelo elenco que tem, seria um fracasso total terminar 2024 só com o título do Campeonato Carioca.