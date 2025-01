Lucas Moura e Oscar provocam "temporal de talento" no Morumbis

E o terceiro gol? Ah, esse foi uma obra-prima. Lucas Moura tabelou com Calleri, que fez o pivô com muita inteligência. Depois, Lucas invadiu a área, driblou com elegância e tirou o goleiro Hugo da jogada antes de balançar a rede. Um gol para assistir várias vezes!

Não dá para deixar de mencionar também o golaço do Corinthians, que foi graças ao chute magnífico de Martinez. Rafael via a bola entrar no ângulo, sem chance.

Foi um clássico de encher os olhos, com jogadas plásticas e muita entrega dentro de campo. Ver Oscar e Lucas Moura de volta ao São Paulo, jogando com tanta leveza e entrosamento, é emocionante. Depois de rodarem o mundo e brilharem em outros continentes, eles retornaram ao lugar onde tudo começou, e estão retribuindo com gols e lances que enchem a torcida de orgulho.

Oscar comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Corinthians no Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Para o Corinthians, que vem de fase extremamente positiva dentro de campo, a noite não pode ser de causar estragos, pois o time vem em evolução e é preciso aprender com as derrotas, mas sem esquecer o que vem sendo construído desde a reta final de 2024.

Para mim, como jornalista esportiva, acompanhar um clássico como esse com um olhar atento aos detalhes e à beleza do futebol é sempre especial. Foi uma noite que reforça o quanto o futebol pode ser mágico, e o São Paulo está muito bem servido com essa dupla. Que venham mais noites como essa!