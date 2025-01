São Paulo: Audácia de joia da base classifica time pra final  

Ele ficou alegre e deixou o torcedor do São Paulo anestesiado com tamanha coragem e personalidade. Cedo demais para saber se estamos falando do nascimento de uma lenda, como Kaká, Cafú ou Casemiro, mas tempo suficiente pra ter a certeza de que o nome dele já está marcado na história da Copinha. Quem está perdendo até aos 40 minutos do segundo tempo a vaga para uma final e chama a responsabilidade, virando a partida com duas cavadinhas? Não é para qualquer um!

Nota 10 para o futebol e para o emocional do garoto na partida. Entretanto quem esperava mais ousadia dele na final, vai ter que aguardar para saber como ele será aproveitado no profissional ou em outras competições. Ryan Francisco levou o segundo cartão amarelo no jogo e está fora da decisão deste sábado, no Pacaembu. Agora é ter cabeça boa para aguentar toda a adrenalina assistindo da arquibancada.