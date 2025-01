Balde de agua fria no Corinthians: Marta renova e segue nos Estados Unidos

Entretanto o sonho durou apenas o tempo para empolgar os brasileiros, mas não para se tornar realidade. Nesta quinta, em vídeo publicado em collab entre o jogadora e o Orlando Pride, Marta anunciou a permanência nos Estados Unidos por mais dois anos.

O tom de início da publicação parecia de uma despedida, ela chegou a agradecer, chorar e a falar da conquista inédita em

2024 da NWSL, o campeonato nacional dos Estados Unidos. Todavia, ao final, ao abaixar a cabeça com o seu clássico chapéu, apareceu, na sequencia, dançando e dizendo: Eu vou ficar em casa.

Eu confesso que me iludi muito! Foi aquela água no chopp, ainda mais com a proximidade a Copa Feminina no Brasil em 2027, e Marta deixando em aberto que poderia jogar uma Copa aqui. Seria um ciclo lindo e que empolgaria os amantes do futebol feminino.

Fica pra quem sabe depois do Mundial. Já pra mais dos quarenta anos. Mesmo mais distante Rainha, seguimos sonhando. Que seja mais um temporada linda nos Estados Unidos.

Vale lembrar que a atacante veste a camisa do Orlando Pride desde 2017. No total, são 128 partidas e 42 gols marcados. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira com 117 gols.

Ai como eu queria ela no Brasil! Dá pra apagar o post e publicar que ela está voltando?