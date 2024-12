Nenê: Papai Noel? Aposentado ou contrato renovado?

Um velhinho barrigudo, de cabelo branco, jogando palavra cruzada em uma praça e já com dificuldades de atravessar a rua. Não, eu não estou falando de Papai Noel curtindo uma tarde no dia do Natal. O que até seria plausível na data de hoje. Estou me referendo a Nenê, meia do Juventude, que se tornou personagem de um vídeo bem autêntico produzido pelo time do sul do país que anunciou a renovação do jogador com clube nesta quarta-feira.

Quem via as imagens no início da postagem, observava Nenê mais velho, com ganho de peso e com algumas dificuldades de locomoção naquela vida pacata de aposentado.

Tratava-se de um sonho vivido pelo atleta que logo acordou assustado com as situações presenciadas. Um belo vídeo de criatividade do Juventude que mexeu com a imaginação dos torcedores e contou ao público que o jogador segue no time em 2025, ano em que Nenê completa 44 anos de idade.