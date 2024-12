Ex-atacante, goleira pega pênalti e leva Flu ao título da Copinha Feminina

"Com certeza valeu trocar o ataque pelo gol. Era o meu lugar", disse Thaina Marques, do Fluminense, que defendeu um pênalti na final e ajudou o time a conquistar o título inédito da Copinha Feminina.

O duelo com o Internacional terminou em 0 a 0 no tempo normal. Nas cobranças, a goleira do Flu brilhou e fez o time vencer por 5 a 3 nas penalidades.

"A gente trabalhou muito para caso tivesse pênalti. Eu estou muito feliz. Desde o ano passado, a gente guardava essa mágoa de ter sido desclassificadas. Trabalhamos muito forte para estar aqui hoje", enfatizou Thaina.