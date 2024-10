O Monumental é do Galo! Finalista com todos os méritos!

Um time que soube jogar com o placar a favor e que não se acuou diante do Monumental lotado em grande festa. Com os 3x0 na ida, segurou o empate e não sofreu gols, com a melhor oportunidade sendo uma bola na trave no segundo tempo.

Everson foi o protagonista da partida com defesas importantes e passando segurança. No início do duelo, um pênalti duvidoso em Deyvinho, que soube jogar e também ser aquele personagem que provoca. Até protetor auricular ele tirou do bolso quando foi substituído para não escutar a torcida do River.

O Galo de Milito agora aguarda o Botafogo, que já colocou 5 em cima do Peñarol na ida. Confesso que pensar no Fogão na final me dá calafrio. Afinal, os botafoguenses costumam ser um adversário bem indigesto. Entretanto, hoje é dia de comemorar.