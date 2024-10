É finalista! Cruzeiro volta a uma decisão continental após 15 anos

Um jogo com direito a bola na trave pros dois lados, gol anulado e o oportunismo de Kaio Jorge, que fez o único gol da partida. Depois do empate frustrante na ida, o Cruzeiro conquistou a vaga na final com o placar magro de 1x0 em cima do Lanús, que lotou o estádio em Buenos Aires.

Cássio fez defesa cara a cara e segurou o jogo, tanto que acabou ganhando o amarelo pela postura. No final do segundo tempo, os donos da casa ensaiaram uma reação, mas sem efetividade. O goleirão celeste e Kaio Jorge foram fundamentais na vitória que pode fazer com que o Cruzeiro conquiste o título inédito da Sul-Americana . Aquele caneco que falta na galeria e que faz com que em 2025 a Raposa retorne a jogar a Libertadores.

Vale lembrar que o Cruzeiro volta a disputar uma final de competição continental após 15 anos. A última vez que o time mineiro chegou a uma decisão de um torneio da Conmebol foi em 2009, quando perdeu para o Estudiantes na final da Libertadores. Entretanto, foi, em 1997 que a equipe celeste levantou o último troféu de conquista da América. Há 27 anos, sob o comando de Paulo Autuori, venceu a Libertadores.