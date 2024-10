'O Galo não pode tirar o pé, argentino não desiste', diz ídolo do clube

Conhecido como general, ele não foge da responsabilidade. Pelo contrário, o negócio é chegar junto e ter sangue no olho, principalmente, quando o adversário é argentino. Para Leandro Donizete, volante ídolo da conquista do Galo na Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014, o Galo tem que ter foco total no jogo da volta contra o River Plate.

"Jogar contra argentino é diferente. Jogar fora lá é complicado. A arbitragem deixa correr mais. Você joga a Libertadores que a porrada come solta e depois atua no Brasileiro em que você não pode encostar no adversário. Tem que mudar a chavinha dependendo da competição pra não correr o risco de ser expulso facilmente", explicou Donizete.

Para ele, tem que ter foco no duelo contra o River e não tirar o pé, apesar da vitória do Atlético na ida por 3 a 0. "Libertadores não pode tirar o pé, tem que chegar firme, porque a pessoa passa por cima de você! Não pode dar brecha. Muitas vezes, faz o resultado de 3x0, aí tira o pé e acha que já foi. E aí você vai lá e perde. A gente tem história pra contar. Já saímos perdendo a ida de 2x0 e na volta tomávamos o primeiro gol e depois virávamos. Tínhamos 60 minutos pra virar o placar e a gente conseguia", relembrou o jogador.