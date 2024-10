Hulk faz pintura e garante o Atlético-MG na final da Copa do Brasil

No primeiro tempo, o Atlético só teve uma bola na trave que levou um perigo considerável. No mais, teve o azar do pênalti claríssimo convertido por Vegetti. E que demora para a decisão da marcação.

No entanto, o Atlético Mineiro não se deixou abater e usou da vantagem do empate para chegar à final. Que pintura de Hulk! Um gol de fora da área para deixar qualquer um de queixo caído.

A torcida vascaína, embora desapontada, aplaudiu a grande atuação do Galo, que mostrou garra e determinação ao longo da partida. Só ficou na brinca com Paulinho, que foi xingado durante o duelo. Agora, o time mineiro aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Flamengo.

Com essa classificação, o Galo está mais perto de conquistar seu terceiro título da competição, reafirmando sua força no futebol brasileiro.

Foi uma partida intensa, cheia de emoções e chuva. Haja vitamina pra segurar a imunidade! Terça-feira tem mais! É hora de Libertadores! E você, assistiu ao jogo?