Santos: Ano que parecia desastroso para Sereias pode ter virada de chave

"Eu falei com as meninas: 'se a gente ganhar a Libertadores, ninguém vai lembrar como foi o ano do Santos'. Independentemente de tudo que aconteceu, estamos resgatando a confiança e colocando um objetivo dentro do coração".

Dona do gol do título da Libertadores inédita do Palmeiras em 2022, a experiente zagueira agrega com o espírito de liderança dentro do grupo e acredita em um triunfo em 2024. Day contou que o retorno dela à Vila foi motivado pela mãe, que morreu de covid-19 em 2021, quando ela vestia a camisa das Sereias.

"O que minha mãe pedia era que eu fosse competitiva aqui como era no Flamengo, meu time anterior. E minha saída do Santos naquela época foi muito ruim pra mim. Eu sou uma profissional que não penso na situação, e sim no quanto eu posso agregar".

E logo na estreia na Libertadores, a zagueira já deixou o dela de cabeça na goleada por 5x0 em cima do Always Ready. Na sequência, as Sereias enfrentaram o Colo-Colo e venceram o jogo por 1x0. Agora vão duelar com o Olímpia já classificado em busca da liderança do grupo B.

"É ir com humildade a cada passo. Essa classificação nos deu esperança como jogadora e é fundamental mudar o quadro do futebol feminino. Podemos mostrar que somos um clube competitivo no Brasil, e que o futebol feminino está crescendo", ressaltou a zagueira.

Você pode acompanhar o Joga Junto, programa do UOL Esporte sobre futebol feminino, toda segunda, às 10h.