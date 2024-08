Futebol feminino: titular ou não, Marta precisa ser respeitada

A expulsão de Marta vem apenas no terceiro jogo contra a Espanha, ainda no primeiro tempo, em um ato imprudente. Com a saída dela, o Brasil se perde muito no jogo e é derrotado. Apesar da ausência dela no campo, o Brasil vence os dois duelos seguintes e está em mais uma final olímpica! Eu digo saída do gramado, porque é inquestionável o que eu escuto sobre o papel fundamental dela dentro do grupo e de como as meninas estavam mais motivadas para jogar por ela tanto contra a França quanto diante da Espanha. Nas reações da atacante na arquibancada são nítidas as expressões de alguém que joga junto e que quer o triunfo. Ninguém queira ver o "last lance" da Rainha com uma expulsão. Não é assim que ela merecia. Por favor, que ninguém se esqueça que ela é seis vezes a melhor do mundo e que, mesmo com 38 anos de idade, tem caraterísticas únicas que fazem a diferença dentro do jogo.

É maravilhoso que a seleção esteja renovando e que consiga marcar quatro vezes em cima da Espanha sem as jogadoras mais experientes em campo (Tamires, cortada por lesão, também não atuou contra as espanholas). Entretanto, temos pela frente os Estados Unidos, algoz em 2004 e 2008, Atenas e Pequim. Um time que Marta conhece bem por jogar no país, no Orlando Pride, e por ter estado presente nas duas finais em que o Brasil ficou com a prata. É hora de nos unirmos e forcamos no que é melhor para seleção e não em achar motivos para que uma grande atleta possa ou não ficar fora de uma decisão. Enquanto esteve em campo em Paris, Marta jogou muito e fez o diferencial. O nosso desejo precisa ser na melhor escolha do treinador e que ele, diante de um elenco enxuto, saiba preparar as meninas que estão muito motivadas com sangue no olho!