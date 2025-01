Sobre Bia Haddad: por menos resiliência e mais tênis

Resiliente. É o adjetivo preferido por Beatriz Haddad Maia quando pedem que ela escolha uma palavra para falar de si mesma. Ela tem razão. Trata-se de uma competidora como poucas no mundo. Luta até o fim. Busca soluções. Vence jogos que outras perderiam. Seu coração tenístico só deixa de bater após o match point. Se a paulista de 28 anos já alcançou o top 10, conquistou títulos e fixou-se no top 20 nos últimos 2-3 anos, muito tem a ver com sua resiliência.

Foi assim que Bia evitou um desastre no Ibirapuera, no fim do ano passado, quando o Brasil esteve perigosamente perto de uma derrota para uma Argentina desfalcada de suas melhores simplistas. Foi assim que, nesta terça-feira, em Melbourne, Haddad Maia evitou o que seria uma decepcionante derrota para a argentina Julia Riera, #146 do mundo, na primeira rodada do Australian Open. Louvada seja a resiliência. De verdade.

Dito isso, uma tenista de 28 anos, experiente e que se diz pronta para ganhar um slam precisa mostrar mais tênis. Este ano começa com quatro atuações ruins. Nesta terça, a única vitória, Bia cometeu 21 erros não forçados só no primeiro set; sacou de forma hesitante, com o segundo serviço abaixo dos 110 km/h em múltiplas ocasiões; e perdeu pontos simples ou deu pontos de graça mesmo quando Riera se mostrava vulnerável.