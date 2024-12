Novo técnico é outra prova de que Bia Haddad pensa grande

Na mesma conversa, Bia disse que ainda não sabe como será a atuação de Tchoutakian junto a Rafael Paciaroni, com quem a paulista trabalha há quatro temporadas, o que não é tão animador assim. Por outro lado, empolga como Bia fala do novo integrante de seu time e de seu perfil. "Ele (Tchoutakian) viveu com a Azarenka, ele tem esse lance da mentalidade dela de insatisfação. Isso é uma coisa que eu vejo em todo mundo do meu time. Eu estou num momento em que agora, ser top 10 e me consolidar ali dentro, é o que está me movendo."

Mais do que a experiência de quatro anos ao lado de Vika (e alguns tantos anos como tenista profissional, vivência que Paciaroni não tem), talvez o mais importante seja justamente essa "insatisfação", essa vontade de buscar sempre algo a mais. Até porque Paciaroni enfatiza que sempre busca desconforto na equipe, instigando todos a buscarem uma constante evolução. Não me parece que alguém sem essa característica sobreviveria neste time.

Coisas que eu acho que acho:

- Teria sido melhor contratar um supertécnico, campeão de slam, como um Brad Gilbert ou uma Conchita Martínez? Talvez. Esse tipo de relação exige mais do que um currículo recheado. Em um time como o de Bia, é bem possível que um figurão mais velho, menos disposto a viajar o ano inteiro e sem a "fome" de um Paciaroni, não encontrasse a melhor sintonia para se encaixar e contribuir do jeito que a número 1 do Brasil precisa hoje em dia.

- Deixo aqui a escalação completa do Time Bia: Rafael Paciaroni (treinador), Maxime Tchoutakian (treinador), Rodrigo Urso (preparador físico), Paulo Cerutti (fisioterapeuta), Fernando Alves, o Fernandinho (fisioterapeuta), Gilbert Bang (médico), Carla Di Pierro (psicóloga), Humberto Nicastro (nutricionista), Diana Gabanyi (assessoria de imprensa), Luiz Fernando Butori (empresário) e Juan Acuna (empresário).

- No podcast de Nardini e Meligeni, Bia só tropeçou quando voltou a falar sobre doping. Embora tenha levantado questionamentos válidos (como o tratamento diferente a tenistas da elite e o timing da suspensão de Iga), a paulista voltou a mencionar seu caso e dizer que provou sua inocência. Porém, quem é suspenso por 10 meses não é considerado inocente. A ITF aceitou que Bia não tentou se dopar com a intenção de melhorar seu rendimento, mas a entidade considerou que ela teve, sim, responsabilidade na ingestão (ainda que acidental) da substância proibida.