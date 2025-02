Rio Open: 30 opiniões sobre o maior torneio do Brasil

2. "Ah, mas os ingressos se esgotam muito rápido." Sim. Quando há mais de 300 mil pessoas em busca de, digamos, 50 mil ingresso, a tendência é que isso aconteça mesmo. Ontem, na coletiva, o diretor do Rio Open afirmou que havia 350 mil pessoas na plataforma da Eventim no momento em que começou a venda de ingressos online. Não sei se o torneio informou esse número naquele dia, mas talvez seja o caso de reforçar essa informação até que o público entenda que os ingressos para o Rio Open são tão cobiçados - proporcionalmente falando - quanto para um show da Shakira ou do Coldplay.

3. A plataforma da Eventim não ajuda, e isso também danifica a imagem no torneio na questão da venda de ingressos. O mesmo vale para Claro e Santander quando o cliente não consegue ter acesso a informações básicas como o código necessário para fazer uma compra com desconto.

4. "Ah, mas e os cambistas?" Taí algo que o Rio Open não consegue evitar, mas não se trata exatamente de uma problema apenas do torneio, certo? Quando esse tipo de ação ocorre ao lado de um carro da polícia militar (vejam nesta reportagem que fiz em parceria com Bruno Braz, do UOL), há uma questão mais grave. Uma luz no fim do túnel? No dia seguinte ao da reportagem, mais de 20 cambistas foram detidos. Talvez tenha algo a ver com a referida peça jornalística.

5. "A chave é fraca, parece um Challenger." É uma questão complexa que já abordei em textos no passado. Sim, é uma chave fraca em comparação com outros ATPs 500 mais ricos e mais beneficiados pelo calendário da ATP. No entanto, contratar o número 2 do mundo e, ao todo, três top 20 para jogar 1) no saibro; 2) em fevereiro; e 3) na América do Sul é um trabalho brilhante. Lui Carvalho merece parabéns. Não é culpa do torneio se Musetti e Rune se lesionam uma semana antes.

6. O grande dilema nesse sentido (que, repito, envolve data, piso e geografia) talvez seja o chamado "cobertor curto". Quando os astros se lesionam ou perdem cedo, o torneio realmente perde boa parte de seu apelo. Não é questão de desrespeitar nenhum atleta aqui, mas ninguém compra ingressos para as quartas de final de um ATP 500 acreditando que vai ver Francisco Comesaña, Alexandre Muller, Chun-Hsin Tseng ou Camilo Carabelli - que são todos competentíssimos, mas sem "star power". E, ainda assim, ir ao Jockey continua sendo um belíssimo programa para o fã de tênis.

