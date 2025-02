Baez bate algoz de Fonseca e se torna primeiro bicampeão do Rio Open

Pela primeira vez após 11 edições, o Rio Open tem um bicampeão. O dono do feito é o argentino Sebastian Baez, que derrotou, neste domingo, o francês Alexandre Muller (#60 do mundo, algoz de João Fonseca na primeira rodada) por 6/2 e 6/3 na final do ATP 500 carioca de 2025. Ano passado, o mesmo Baez levantou o troféu ao superar o compatriota Mariano Navone.

Aos 24 anos, o atual #31 do ranking tem agora no currículo sete títulos de nível ATP. Dois deles vieram em quadras de saibro, e quatro, na América do Sul (Córdoba/2023, Rio 24-25 e Santiago/24). A vitória deste domingo também confirma a fama de Baez de ser um grande jogador de finais. Ele venceu as últimas seis decisões que disputou no circuito mundial.

O triunfo deste domingo foi o 10º seguido do argentino no Rio Open. Além de aumentar sua própria série, Baez quebrou uma impressionante sequência de Muller, que tinha 11 vitórias consecutivas contra argentinos no saibro. Desde junho de 2022, o francês tinha 15 vitórias e apenas uma derrota contra argentinos.