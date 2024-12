Bia Haddad contrata ex-técnico de Azarenka para sua equipe

Tchoutakian, que já era próximo da equipe e tinha boa relação com Paciaroni, viajará com o resto do time por toda a temporada. Bia acredita que a experiência do francês na elite do circuito feminino será uma adição importante.

Fernandinho em definitivo

Quem também passa a fazer parte do "Time Bia" de forma definitiva é o fisioterapeuta Fernando Fernandes, o Fernandinho, mais conhecido por seu trabalho com a seleção brasileira feminina de vôlei. Ele começou a viajar com a tenista em agosto, pouco antes do US Open, quando Paulo Cerutti, que trabalha com Bia há anos, voltou ao Brasil para acompanhar o fim da gravidez de sua parceira. Cerutti continuará na equipe, viajando para os torneios, mas Fernandinho junta-se de vez à equipe, atuando em conjunto com o colega fisioterapeuta, mas sem deixar de cumprir seus compromissos com a seleção de vôlei.

