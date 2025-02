Zverev revela ter consolado Fonseca após derrota do brasileiro no Rio Open

"Eu gosto muito do João. Como jogador e como pessoa. Eu disse isso antes (ter paciência com Fonseca), ele parece ser um cara muito bom. Eu disse para ele: 'olha, eu sei que você está chateado agora, mas isso é normal, isso faz parte da jornada'. É a mesma coisa que eu disse a vocês (jornalistas). Ele vai ser um jogador de top 10 ou top 5 na sua carreira", disse Zverev, fazendo uma ressalva:

Mas, de novo: isso não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã. Isso leva tempo para se desenvolver. E o que ele está fazendo com 18 anos é extraordinário. Ele merece todo o respeito que recebe. Mas, sim, é também normal que depois de ganhar um torneio, você talvez tropece na próxima semana. Isso é completamente normal. Ele vai descobrir o seu caminho e vai ter uma ótima carreira, tenho certeza disso. Espero que tenha

Alexander Zverev, nº 2 do mundo

O que mais ele falou?

Objetivos em 2025: "Meu objetivo este ano é competir com o Jannick (Sinner) e com o Carlos (Alcaraz) pelos maiores torneios do mundo. Eu quero tentar vencer os Grand Slams e quero tentar me tornar o número um. Há coisas diferentes que eles fazem melhor que eu e eu preciso trabalhar nisso. Mas eu estou trabalhando diariamente, estou trabalhando nessas coisas para ser competitivo com eles e para vencer contra eles em grandes partidas".

Começo da temporada: "Se você olhar a história dos meus jogos, eu sempre comecei a jogar bem depois de duas, três, quatro semanas. Eu nunca joguei bem nas primeiras semanas. Eu estoufeliz com o nível de hoje. Em Buenos Aires eu não estava jogando bem e eu sei isso. Mas eu sinto que está ficando melhor. Eu estou encontrando o meu ritmo cada vez mais. E hoje eu estou feliz com o jogo".

Dia livre nesta quinta (20): "Eu vou tomar isso como um dia de recuperação, porque hoje em quadra eu estava lutando fisicamente um pouco. No 4/1, no segundo set, eu estava realmente lutando para respirar, e eu estava realmente lutando para me adaptar fisicamente. Então eu vou ter esse dia de recuperação um pouco mais fácil, o que para mim significa apenas provavelmente duas horas e meia de treino, mas farei o que o treinador quiser que eu faça".