Fonseca em IW: estreia mais dura, mas também mais valiosa do que o esperado

No papel, era para ter sido mais simples. Depois do primeiro set de hoje, parecia rumar para um final breve e descomplicado. No entanto, João Fonseca encontrou problemas com o vento, mais forte do que o esperado, e com um bravo Jacob Fearnley (#81 do mundo), mais agressivo e ameaçador do que o esperado. Por isso, a vitória por 6/2, 1/6 e 6/3 na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, depois de ver o rival abrir 3/1 no terceiro set, tem um valor adicional importante para o carioca de 18 anos.

Na ventania californiana, que até fez uma toalha voar para dentro da quadra em um certo ponto, o brasileiro, número 80 do ranking, viu-se sob condições que tendem a nivelar por baixo uma partida de tênis - qualquer partida. Fica mais difícil encher a mão no saque. Buscar as linhas com golpes do fundo de quadra também torna-se um passatempo mais arriscado do que o normal. Fonseca teve problemas com isso - e com a agressividade do britânico, é bom que se diga - durante todo o segundo set e parte do terceiro.