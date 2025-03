Além de Fonseca: Djokovic, Bia e temas quentes para seguir em Indian Wells

1. Zverev e Alcaraz na caça de Sinner

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, atualmente cumpre suspensão de três meses após fazer um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). O italiano tem boa folga na liderança do ranking e não pode ser ultrapassado nos próximos dez dias, porém perderá 1.600 pontos durante sua ausência. Logo, o momento é propício para Alexander Zverev, atual #2, e Carlos Alcaraz, o #3, iniciarem uma arrancada rumo ao topo.

Ambos terão pelo menos quatro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri) sem a presença de Sinner em quadra, e a "corrida" começa agora, nesta semana, na Califórnia. No momento, o número 1 tem 11.330 pontos e seguirá com esta pontuação ao fim de Indian Wells. Zverev, por sua vez, pode sair do torneio com 8.935. Alcaraz, com 7.510. É um ponto de partida, lembrando que Sinner terá 9.730 pontos quando voltar ao circuito, depois de Madri.

2. Fim para a má fase de Bia Haddad Maia?

Os dois primeiros meses da temporada 2025 não poderiam ter sido muito piores para Beatriz Haddad Maia. Além das duas pouco expressivas vitórias no Australian Open, a paulista de 28 anos, atual #17 do ranking, pouco fez. Já perdeu sete partidas, inclusive as últimas quatro.

O número de derrotas talvez não seja o pior. Bia poderia ter enfrentado apenas pedreiras. Não foi o caso. O maior problema é seu tênis errático e inseguro, incapaz de sustentar um plano tático do começo ao fim.